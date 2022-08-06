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Алексей Игонин поддержал идею создания Ретро Кубка России

Алексей Игонин поддержал идею создания Ретро Кубка России
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поддержал идею создания нового турнира — Ретро Кубка России по футболу.

«Я, конечно, за идею создания Ретро Кубка. Но тут надо ориентироваться на желание болельщиков, потому что у нас в России достаточно различных игр, турниров разных уровней. Возможность собраться и поиграть можно найти всегда и даже поиграть на другом организационном уровне. Если разговор об этом идёт, значит спрос есть, значит это нужно — это самое главное», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира — Ретро Кубка России. Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.

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