Роман Широков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Локомотив»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Локомотив». Игра состоится сегодня, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«В матче «Краснодар» — «Локомотив» нет фаворита. Равные по силам команды. «Локомотив» неплохо смотрелся два матча, хоть и проиграл 0:5. У «Локомотива» есть игра, все футболисты хорошие. Единственное, что Баринов будет отсутствовать.
«Краснодар» победил в последней игре, но до этого не выиграли в домашних матчах. Поэтому тоже захотят впервые победить. «Локомотив» тоже ни разу не побеждал, кстати. Так что ожидаю интересный матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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