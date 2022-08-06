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«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Булыкин — о матче с «Краснодаром»: если «Локо» не встрепенётся, сезон может быть плачевным

Булыкин — о матче с «Краснодаром»: если «Локо» не встрепенётся, сезон может быть плачевным
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Локомотив». Игра состоится сегодня, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Фаворитом на бумаге является «Краснодар». Однако у «Локомотива» есть шанс прыгнуть в вагон уходящего поезда и зацепиться за старт этого сезона. Всё-таки получилось не так, как хотело руководство.

Сейчас ситуация может усугубиться другими факторами: начиная от ухода футболистов, заканчивая травмами. Если «Локомотив» сейчас не встрепенётся, не переломит ситуацию, то может быть плачевное начало сезона и вообще весь сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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