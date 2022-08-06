Булыкин — о матче с «Краснодаром»: если «Локо» не встрепенётся, сезон может быть плачевным
Поделиться
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Локомотив». Игра состоится сегодня, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Фаворитом на бумаге является «Краснодар». Однако у «Локомотива» есть шанс прыгнуть в вагон уходящего поезда и зацепиться за старт этого сезона. Всё-таки получилось не так, как хотело руководство.
Сейчас ситуация может усугубиться другими факторами: начиная от ухода футболистов, заканчивая травмами. Если «Локомотив» сейчас не встрепенётся, не переломит ситуацию, то может быть плачевное начало сезона и вообще весь сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
16:08
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:55
-
14:46
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:19
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:28
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
Партнерский контент