Булыкин — о матче с «Краснодаром»: если «Локо» не встрепенётся, сезон может быть плачевным

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Локомотив». Игра состоится сегодня, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Фаворитом на бумаге является «Краснодар». Однако у «Локомотива» есть шанс прыгнуть в вагон уходящего поезда и зацепиться за старт этого сезона. Всё-таки получилось не так, как хотело руководство.



Сейчас ситуация может усугубиться другими факторами: начиная от ухода футболистов, заканчивая травмами. Если «Локомотив» сейчас не встрепенётся, не переломит ситуацию, то может быть плачевное начало сезона и вообще весь сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.