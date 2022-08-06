Мележиков: Каттани пока не помогает «Спартаку». Не поддерживаем контактов

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал об отношениях с бывшим спортивным директором красно-белых Лукой Каттани.

«Помогает ли Каттани? Пока нет. Контактов мы не поддерживаем, но я работаю с тренером, и он в процессе», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпмоната» Илья Никульников.