Мележиков: Каттани пока не помогает «Спартаку». Не поддерживаем контактов
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал об отношениях с бывшим спортивным директором красно-белых Лукой Каттани.
«Помогает ли Каттани? Пока нет. Контактов мы не поддерживаем, но я работаю с тренером, и он в процессе», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпмоната» Илья Никульников.
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