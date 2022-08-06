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«Боруссия» М и «Фрайбург» одержали победы в первом туре Бундеслиги

«Боруссия» М и «Фрайбург» одержали победы в первом туре Бундеслиги
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Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» одержали победы в матчах 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.

Соперником «Боруссии» был «Хоффенхайм». Матч, сыгранный на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, завершился волевой победой хозяев со счётом 3:1. Первый мяч во встрече, ставший единственным для его команды, забил полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков. За «Боруссию» отличились Рами Бенсебаини, Марку Тюрам и Нико Эльведи. С 19-й минуты «Хоффенхайм» играл в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён австрийский защитник команды Стефан Пош.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Сков – 25'   1:1 Бенсебаини – 42'   2:1 Тюрам – 71'   3:1 Эльведи – 78'
Удаления: нет / Пош – 19'

«Фрайбург» со счётом 4:0 разгромил «Аугсбург». Встреча проходила на «WWK-Арене» в Аугсбурге. В составе «Фрайбурга» голами отметились Михаэль Грегорич, Винченцо Грифо, Маттиас Гинтер и Рицу Доан.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 4
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грегорич – 46'   0:2 Грифо – 47'   0:3 Гинтер – 61'   0:4 Доан – 78'
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