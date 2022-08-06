«Боруссия» М и «Фрайбург» одержали победы в первом туре Бундеслиги

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» одержали победы в матчах 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.



Соперником «Боруссии» был «Хоффенхайм». Матч, сыгранный на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе, завершился волевой победой хозяев со счётом 3:1. Первый мяч во встрече, ставший единственным для его команды, забил полузащитник «Хоффенхайма» Роберт Сков. За «Боруссию» отличились Рами Бенсебаини, Марку Тюрам и Нико Эльведи. С 19-й минуты «Хоффенхайм» играл в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён австрийский защитник команды Стефан Пош.

«Фрайбург» со счётом 4:0 разгромил «Аугсбург». Встреча проходила на «WWK-Арене» в Аугсбурге. В составе «Фрайбурга» голами отметились Михаэль Грегорич, Винченцо Грифо, Маттиас Гинтер и Рицу Доан.