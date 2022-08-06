Масалитин: из четырёх первых игр ЦСКА показал самую образцовую с «Факелом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин после победы армейцев над воронежским «Факелом» со счётом 4:1 прокомментировал игру московской команды в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Из четырёх игр ЦСКА сегодня показал самую образцовую. Как они игру начали, так и закончили. Глубоко не садились, играли вперёд. По содержанию игры было приятно смотреть: и комбинации получались, и мяч держался. Была образцово-показательная игра.



Если в первом тайме реализация хромала, то во втором всё наладилось. Надо отдать должное и «Факелу»: играл не от обороны, а старался играть в атакующий футбол. Но очень много допустил орехов в обороне, поэтому такой счёт», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.