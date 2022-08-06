Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: из четырёх первых игр ЦСКА показал самую образцовую с «Факелом»

Масалитин: из четырёх первых игр ЦСКА показал самую образцовую с «Факелом»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин после победы армейцев над воронежским «Факелом» со счётом 4:1 прокомментировал игру московской команды в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Из четырёх игр ЦСКА сегодня показал самую образцовую. Как они игру начали, так и закончили. Глубоко не садились, играли вперёд. По содержанию игры было приятно смотреть: и комбинации получались, и мяч держался. Была образцово-показательная игра.

Если в первом тайме реализация хромала, то во втором всё наладилось. Надо отдать должное и «Факелу»: играл не от обороны, а старался играть в атакующий футбол. Но очень много допустил орехов в обороне, поэтому такой счёт», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
ЦСКА разгромил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022