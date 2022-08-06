Василенко: «Факел» перевернул страницу с ФНЛ. Прошу ребят не жить иллюзиями
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Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал отсутствие нападающего Максима Максимова в стартовом составе команды в матче с московским ЦСКА (1:4).
«Максимов готов, просто у нас есть ротация и стратегия в зависимости от соперника. Его выход — стратегическая вещь. О том, что Максим – лучший бомбардир ФНЛ, уже даже неловко говорить. Потому что мы не в ФНЛ. Эту страницу мы перевернули. Прошу всех ребят не жить иллюзиями», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Максимов поучаствовал во всех четырёх матчах «Факела» в новом сезоне РПЛ. До встречи с армейцами он начинал все игры в старте. Форвард в сезоне-2022/2023 отличился одним забитым мячом в матче с грозненским «Ахматом».
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