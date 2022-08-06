Федотов объяснил, что нужно сделать Адольфо Гайчу для выхода на поле

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие аргентинского форварда Адольфо Гайча на поле.

«Нужно почувствовать кураж, чтобы начать взаимодействовать правильно. Молодые ребята трудятся, пашут. Как только мы увидим, что ростки Гайча начинают двигать его вперёд, увидим его на футбольном поле», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Гайч был заявлен на все четыре матча ЦСКА в новом сезоне РПЛ, но оставался на скамейке запасных.

В матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (4:1) за ЦСКА отличились Константин Кучаев, Хесус Медина, Фёдор Чалов и Хорхе Карраскаль.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. В следующем туре команда Федотова сыграет в гостях с «Зенитом» на «Газпром Арене».