Хорхе Карраскаль оценил работу Владимира Федотова в ЦСКА

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль после матча с воронежским «Факелом» высказался о работе с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Федотов — очень хороший тренер, всегда классно объясняет, что надо делать, исправляет наши ошибки. Федотов — прекрасный тренер, мы рады, что он с нами», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1. После четырёх сыгранных туров ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся со «Спартаком».