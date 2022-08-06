ЦСКА останется лидером в РПЛ после 4-го тура: армейцы опережают «Спартак» из-за алфавита

Завершился матч между «Ахматом» и «Зенитом» на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Петербуржцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Даниила Одоевского, но сумели удержать ничью. Команда Сергея Семака набрала восемь очков и не смогла догнать ни ЦСКА, ни «Спартак», набравшие по 10 очков. Армейцы останутся на первом месте Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам 4-го тура.

У ЦСКА и «Спартака» одинаковое количество очков и равенство по дополнительным показателям. Однако на сайте чемпионата России армейцы записаны как ПФК ЦСКА, а красно белые — как «Спартак». Буква «П» находится в алфавите выше, чем «С», соответственно, и ЦСКА опережает «Спартак» в турнирной таблице, так как команды ещё не играли между собой.