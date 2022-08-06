Созин: Кассьерра гораздо лучше Алберто. Просто не такой распиаренный

Известный футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением об игре колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, перешедшего в стан сине-бело-голубых после успешного сезона в «Сочи».

«Спартак» в следующем туре может воспользоваться игрой ЦСКА и «Зенита» и всех обойти, так как играет с «Сочи». Но «Сочи» сегодня совсем другая команда: потерять двух лучших игроков и такого тренера — это очень непросто. Вообще, я бы отметил Кассьерру: он гораздо лучше Алберто, просто не такой распиаренный. Огромным успехом для «Сочи» было его найти. Если бы сейчас в составе «Зенита» играли Халк и Витсель, то Кассьерра бы идеально вписался к ним и забивал ещё больше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».