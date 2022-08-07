«Соперник хотел замедлить игру». Абаскаль оценил матч с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился коротким комментарием после победы в Екатеринбурге над «Уралом» со счётом 2:0.



«Нам, конечно, нужно работать над реализацией, а в целом ребята провели хороший матч. В первом тайме соперник хотел замедлить игру, мы же, соответственно, ускорить её своими комбинациями. При счёте 2:0 нам стало сложнее в плане владения мячом, потому что «Урал» всегда был готов провести быструю контратаку и большими силами пошёл вперёд. Мы контролировали игру и заслуженно добились результата, но всё же нужно лучше использовать свои моменты», – сказал Абаскаль в послематчевом флеш-интервью на канале «Матч Премьер».



После четырёх проведённых матчей «Спартак» с 10 очками идёт в группе лидеров. Красно-белые после ничьей с «Ахматом» победили «Краснодар», «Оренбург» и «Урал». Также десять очков набрал московский ЦСКА, «Зенит» – восемь, «Краснодар» – семь.