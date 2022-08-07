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Руслан Литвинов: у Мозеса проблемы с ахиллом

Руслан Литвинов: у Мозеса проблемы с ахиллом
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал травму нигерийского хавбека Виктора Мозеса.

«У Мозеса проблемы с ахиллом. Ему сделают МРТ», — приводит слова Литвинова РБ Спорт.

Напомним, вчера, 6 августа, в рамках четвёртого тура российской Премьер-лиги, «Спартак» на выезде играл с екатеринбургским «Уралом». Встреча закончилась победой гостей со счётом 0:2. Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

На 33-й минуте матча Виктор Мозес был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Игнатов, который, впоследствии, отметился забитым голом.

Мозес выступает за «Спартак» с 2021 года, куда перешёл из лондонского «Челси». Ранее нигериец выступал за «Интер», «Фенербахче» и другие клубы.

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