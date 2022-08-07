Новичок ЦСКА Зделар объяснил, почему его не смущает бан российских клубов в еврокубках

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, почему согласился перейти в московскую команду несмотря на запрет на участие в еврокубках для российских команд.
«Конечно, я знал перед трансфером, что на Россию наложен бан, но это не проблема. Я из Сербии, вы знаете, что у нас была война. В своё время мы тоже не играли в Европе, как мне рассказывали родители», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
27-летний Зделар подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Соглашение между бывшим футболистом «Партизана» и российской командой рассчитано на три сезона с возможностью продления.
С 2016 по 2020 год Зделар вызывался в сборную Сербии, в составе которой провёл три игры, включая товарищескую со сборной России (1:1).
Фанаты ЦСКА на тренировке команды на стадионе «Октябрь». Видеоролик:
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