«По кружечке пива можно!» Федотов произнёс эмоциональную речь после матча ЦСКА – «Факел»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов произнёс эмоциональную речь в раздевалке армейской команды после победы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу москвичей.

«Мы говорим, что без мужиков и без характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что-то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. Ещё раз говорим: характер, характер и ещё раз характер. За команду! По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде — и вторую отставьте» – сказал Федотов в раздевалке. Его речь попала на видео пресс-службы ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидирует в турнирной таблице РПЛ — за четыре матча команды набрали по 10 очков. У «Факела» два очка в четырёх стартовых турах, воронежцы занимают 14-е место в таблице чемпионата России.