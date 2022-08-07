«По кружечке пива можно!» Федотов произнёс эмоциональную речь после матча ЦСКА – «Факел»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов произнёс эмоциональную речь в раздевалке армейской команды после победы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу москвичей.
«Мы говорим, что без мужиков и без характера футбол не играется. Хорошее начало, потом что-то засуетились, занервничали, отказались от мужской борьбы. Но потом вовремя взялись за дело. Ещё раз говорим: характер, характер и ещё раз характер. За команду! По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде — и вторую отставьте» – сказал Федотов в раздевалке. Его речь попала на видео пресс-службы ЦСКА.
Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидирует в турнирной таблице РПЛ — за четыре матча команды набрали по 10 очков. У «Факела» два очка в четырёх стартовых турах, воронежцы занимают 14-е место в таблице чемпионата России.
- 7 августа 2022
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