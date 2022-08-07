Мележиков: переживаю за Игнатова. Хотелось бы, чтобы в «Спартаке» на него рассчитывали

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы команды над «Уралом» (2:0) высказался о полузащитнике Михаиле Игнатове.

У Абаскаля всегда есть решение. Я разговаривал с ним. Мне нравится в главном тренере, что у него на любую ситуацию есть решение — это очень импонирует. Вместо Мозеса вышел Игнатов. Я очень за Михаила переживаю и надеюсь, что он закрепится в основе. Он забил гол. Мне бы хотелось, чтобы он был в структуре команды, и тренер на него рассчитывал. Абаскаль на него рассчитывает», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В игре с командой из Екатеринбурга 22-летний Игнатов отметился забитым мячом.

«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик: