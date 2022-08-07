Футболисты «КПР» стоя аплодировали автору победного гола в финале женского Евро. Видео

Нападающая женской сборной Англии и «Манчестер Сити» Клои Келли посетила базу «Куинз Парк Рейнджерс», где футболисты местного клуба встретили её стоя аплодисментами. 24-летняя Келли забила победный мяч в ворота сборной Германии (2:1) в финале женского чемпионата Европы.

Игроки «КПР» стоя аплодируют автору победного мяча в финале женского чемпионата Европы: Видеоролик:

Капитан «КПР» Стефан Йохансен вручил Келли подписанную футболку с надписью «Чемпион Европы» на спине. Клои, которая всю жизнь является поклонницей «КПР», была ошеломлена приемом, оказанным ей на «Лофтус-роуд».

Келли — воспитанница «Арсенала». Действующая нападающая «Манчестер Сити» ранее также выступала за «Эвертон».

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022. Видеоролик: