Чернов — о Зиньковском: никто не говорил, что будет легко. В «Спартаке» надо работать

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о положении полузащитника Антона Зиньковского в команде. 26-летний хавбек перешёл в московскую команду из «Крыльев Советов» и пока ещё не выходил в стартовом составе «Спартака» в официальных матчах.
«Переживает ли Зиньковский, что получает мало игрового времени? Со мной он это не обсуждал. В любом случае Антон переживает по этому поводу. Тяжело после «Крыльев», когда играешь все матчи по 90 минут, выходить на 5-10 минут. Никто не говорил, что будет легко. В «Спартаке» надо работать и стараться на 100 процентов. Тренер всё это видит. Сегодня пять минут, завтра пятнадцать, а следующий матч уже весь отыграет. Зина — боец, и эти мелочи на него никак не повлияют», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:
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