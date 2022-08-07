Видеообзор матча Кубка Италии «Удинезе» — «ФеральпиСало»

5 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором встретились «Удинезе» и «ФеральпиСало». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Удинезе» одолел «ФеральпиСало» в матче Кубка Италии

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«Удинезе» открыл счёт благодаря реализованному пенальти. Одиннадцатиметровый удар результативно исполнил испанский полузащитник Жерар Деулофеу. На 64-й минуте Исаак Саксесс удвоил преимущество хозяев. Через три минуты Лука Силигарди отыграл один мяч, но это не спасло «ФеральпиСало» от поражения.

Таким образом, «Удинезе» выходит в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с победителем пары «Монца» — «Фрозиноне».