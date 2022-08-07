«Бавария» пытается подписать воспитанника «Барселоны»
Поделиться
Нападающий «Марселя» Конрад де ла Фуэнте входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, 21-летнего футболиста также готовы подписать «Бёрнли», «Бешикташ», «Олимпиакос» и «Порту». Об этом сообщает Relevo.
Де ла Фуэнте с 2013 по 2021 год находился в структуре «Барселоны», в составе которой выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021. В июне прошлого года американский футболист был продан в «Марсель» за € 3 млн и 50% от следующей продажи.
В составе сборной США до 19 лет де ла Фуэнте сыграл на молодёжном чемпионате мира в 2019 году. В 2020-м он впервые вышел за основную сборную США в товарищеском матче с «Уэльсом».
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
Комментарии
- 7 августа 2022
-
13:28
-
13:15
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:13
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:53
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:39
-
11:34
-
11:18
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:15
Партнерский контент