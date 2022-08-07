«Бавария» пытается подписать воспитанника «Барселоны»

Нападающий «Марселя» Конрад де ла Фуэнте входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Relevo. По сведениям источника, 21-летнего футболиста также готовы подписать «Бёрнли», «Бешикташ», «Олимпиакос» и «Порту». Об этом сообщает Relevo.

Де ла Фуэнте с 2013 по 2021 год находился в структуре «Барселоны», в составе которой выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021. В июне прошлого года американский футболист был продан в «Марсель» за € 3 млн и 50% от следующей продажи.

В составе сборной США до 19 лет де ла Фуэнте сыграл на молодёжном чемпионате мира в 2019 году. В 2020-м он впервые вышел за основную сборную США в товарищеском матче с «Уэльсом».

Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик: