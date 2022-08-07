Источник: Тимо Вернер вернётся из «Челси» в «РБ Лейпциг» на постоянной основе

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер в ближайшее время станет футболистом «РБ Лейпциг», за который выступал до переезда в Англию. Немецкий клуб собирается выкупить трансфер 26-летнего игрока, а с самим Вернером уже согласован контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

26-летний Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. С тех пор в 89 матчах нападающий забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Вместе с командой Тимо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Соглашение между лондонским клубом и футболистом рассчитано до 2025 года.

Вернер — воспитанник «Штутгарта». «Лейпциг» выкупил его контракт в 2016-м. За четыре года в команде Тимо забил 90 голов и отдал 40 результативных передач в 156 матчах.

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