Акинфеев установил абсолютный рекорд России по числу матчей на высшем уровне
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на поле в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом» (4:1). Этот матч стал для вратаря 818-м в карьере.
Таким образом, 36-летний Акинфеев стал абсолютным рекордсменом России по количеству матчей на высшем уровне – в еврокубках, чемпионате и Кубке страны, а также за сборную.
Второе место занимает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Замыкает тройку лидеров ещё один экс-армеец – Василий Березуцкий.
Российские футболисты с наибольшим количеством матчей на высшем уровне:
- 818 матчей — Игорь Акинфеев.
- 817 матчей — Сергей Игнашевич.
- 659 матчей — Василий Березуцкий.
- 621 матч — Сергей Семак.
- 603 матча — Александр Анюков.
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