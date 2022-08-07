Акинфеев установил абсолютный рекорд России по числу матчей на высшем уровне

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на поле в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом» (4:1). Этот матч стал для вратаря 818-м в карьере.

Таким образом, 36-летний Акинфеев стал абсолютным рекордсменом России по количеству матчей на высшем уровне – в еврокубках, чемпионате и Кубке страны, а также за сборную.

Второе место занимает бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Замыкает тройку лидеров ещё один экс-армеец – Василий Березуцкий.

Российские футболисты с наибольшим количеством матчей на высшем уровне: