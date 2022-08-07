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«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
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«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 7 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Цаллагов, Дркушич, Мещанинов, Юсупов, Нобоа, Макарчук, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Милсон, Сулейманов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым, помогать ему будут Дмитрий Сафьян и Алексей Воронцов. Резервный судья – Александр Машлякевич. Судья на VAR – Сергей Карасёв, его ассистент – Антон Кобзев.

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