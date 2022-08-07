Салихамиджич: больше не нужно прятаться за Левандовским

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал текущий атакующий набор игроков команды без Роберта Левандовского.



«У нас есть семь или восемь нападающих на три или четыре позиции впереди. Больше не нужно прятаться за Левандовским, теперь игроки могут брать на себя ответственность, забивать голы и чаще показывать себя. Идея заключалась в том, чтобы создать конкуренцию», – сказал Салихамиджич в интервью немецкому изданию Sky90.



Напомним, 33-летний Левандовски после окончания cезона-2021/2022 объявил, что хочет сделать новый шаг в своей карьере после восьми лет в «Баварии», и в итоге перешёл в «Барселону». Сумма трансфера составила около € 50 млн. В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги польский форвард провёл 34 игры, в которых забил 35 голов и отдал три голевые передачи.

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