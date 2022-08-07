Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихамиджич: больше не нужно прятаться за Левандовским

Салихамиджич: больше не нужно прятаться за Левандовским
Комментарии

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал текущий атакующий набор игроков команды без Роберта Левандовского.

«У нас есть семь или восемь нападающих на три или четыре позиции впереди. Больше не нужно прятаться за Левандовским, теперь игроки могут брать на себя ответственность, забивать голы и чаще показывать себя. Идея заключалась в том, чтобы создать конкуренцию», – сказал Салихамиджич в интервью немецкому изданию Sky90.

Напомним, 33-летний Левандовски после окончания cезона-2021/2022 объявил, что хочет сделать новый шаг в своей карьере после восьми лет в «Баварии», и в итоге перешёл в «Барселону». Сумма трансфера составила около € 50 млн. В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги польский форвард провёл 34 игры, в которых забил 35 голов и отдал три голевые передачи.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

Новость по теме
Левандовски — о «Барселоне»: я хотел подписать этот контракт, так подсказывало моё сердце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022