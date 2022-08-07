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«Его не остановить. Невероятный талант». Линекер — о первом голе Холанда за «МС» в АПЛ

«Его не остановить. Невероятный талант». Линекер — о первом голе Холанда за «МС» в АПЛ
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Эрлинга Холанда не остановить. Настоящий нападающий, количество голов которого будет огромным. Действительно невероятный талант», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.

Холанд забил первый гол за «Манчестер Сити» в матче первого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча в эти минуте проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. К 78-й минуте счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом страны. «Вест Хэм» завершил чемпионат на седьмом месте, квалифицировавшись в Лигу конференций.

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