«Его не остановить. Невероятный талант». Линекер — о первом голе Холанда за «МС» в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Эрлинга Холанда не остановить. Настоящий нападающий, количество голов которого будет огромным. Действительно невероятный талант», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.
Холанд забил первый гол за «Манчестер Сити» в матче первого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча в эти минуте проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. К 78-й минуте счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом страны. «Вест Хэм» завершил чемпионат на седьмом месте, квалифицировавшись в Лигу конференций.
- 7 августа 2022
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