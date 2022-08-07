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«Венеция» проиграла «Асколи» в матче первого раунда Кубка Италии

«Венеция» проиграла «Асколи» в матче первого раунда Кубка Италии
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В матче первого раунда Кубка Италии «Венеция» принимала «Асколи». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 36-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Асколи» Дарио Шарич. Результативную передачу отдал нападающий Софиан Бидауи. На 70-й минуте хавбек «Асколи» Марчелло Фальцерано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи полузащитника Амато Чичиретти. На 88-й минуте форвард «Венеции» Хилмир Рафн Микаэльссон сократил отставание хозяев, а уже через минуту исландский футболист оформил дубль и сравнял счёт. В компенсированное время полузащитник «Асколи» Энтони Фонтана принёс своей команде победу.

Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».

Кубок Италии. 1-й раунд
07 августа 2022, воскресенье. 18:45 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 3
Асколи
Асколи
0:1 Шарич – 36'   0:2 Фальцерано – 70'   1:2 Mikaelsson – 88'   2:2 Mikaelsson – 89'   2:3 Baudouin – 90+1' (автогол)
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