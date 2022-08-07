Игорь Колыванов: без хороших игроков в РПЛ делать нечего

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал текущий состав московской команды после поражения от «Химок» со счётом 3:1.



«У «Торпедо» в обойме нет футболистов, которые соответствуют требованиям РПЛ. Я понимаю тренерский штаб, который ставит Лебеденко и Рязанцева – у них есть опыт игры в этой лиге. Но три или четыре позиции надо усилить, это однозначно. Без хороших игроков в РПЛ делать нечего. Одну или две игры выиграть можно с помощью опытных ветеранов, но на длинном отрезке так играть очень не просто.



«Торпедо» нужно находить средства для приобретения футболистов, это и ежу понятно. Да, игра у автозаводцев улучшается, они привыкают к новым скоростям, но видно, что у некоторых футболистов уровень Первой лиги», – цитирует Колыванова Metaratings.