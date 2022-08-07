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Канчельскис: меня разорвут просто, если я буду болеть за красно-белых

Канчельскис: меня разорвут просто, если я буду болеть за красно-белых
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о своей симпатии к московскому «Спартаку».

«Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».

Но я их уважаю. Я играл за «Динамо Киев», а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне», – сказал Канчельскис в интервью Metaratings.

Напомним, в субботу, 6 августа, «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Соболев отдал две голевые передачи – на 27-й минуте он помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову.

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