Канчельскис: меня разорвут просто, если я буду болеть за красно-белых

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о своей симпатии к московскому «Спартаку».



«Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».



Но я их уважаю. Я играл за «Динамо Киев», а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне», – сказал Канчельскис в интервью Metaratings.



Напомним, в субботу, 6 августа, «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счётом 2:0. Соболев отдал две голевые передачи – на 27-й минуте он помог отличиться Квинси Промесу, а на 44-й ассистировал Михаилу Игнатову.