Василий Уткин: Дзюба в этом году мог бы поставить свой рекорд по системе «гол+пас»

Российский спортивный комментатор Василий Уткин, что 33-летний бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в нынешнем сезоне чемпионата России мог бы удивить всех своей результативностью.

«А вот представьте — если Комличенко забил четыре в четырёх турах, по голу в каждом матче… Сколько бы забил Дзюба? Комли никогда его не превосходил. С нынешним классом защитников… Если у Дзюбы осталась мотивация, он бы в этом году мог поставить свой рекорд, как минимум по системе «гол+пас». Четыре тура форы уже дал. Но ещё не поздно включиться. Если не концентрироваться на деньгах. А вернее — на максимуме денег. Пора в игру», — гласит публикация Уткина в своём телеграм-канале.

Напомним, что Дзюба после окончания контракта с «Зенитом» вышел на рынок свободных агентов. В настоящее время форвард поддерживает форму, тренируясь в казанском «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого. Всего на счету Артёма 503 встречи в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 186 голами и 106 результативными передачами.

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