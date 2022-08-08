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Паршивлюк: «Спартак» на 1-м месте – что теперь, он весь сезон на 1-м будет? Подождём

Паршивлюк: «Спартак» на 1-м месте – что теперь, он весь сезон на 1-м будет? Подождём
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал лидерство «Спартака» после четырёх туров Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» сравнялось с «Зенитом» в таблице? Готов ли клуб в этом сезоне навязать борьбу за чемпионство? Ребят, четвёртый тур – какое сравнялись с «Зенитом»? «Спартак» на первом – что теперь, он пройдёт весь чемпионат на первом месте? После четырёх туров делать выводы не стоит, давайте хотя бы десять матчей сыграем", — приводит слова Сергея Паршивлюка Metaratings.

Напомним, Сергей Паршивлюк выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 год. Защитник также поиграл за махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

После четырёх туров РПЛ «Спартак» и ЦСКА имеют в своём активе 10 очков и возглавляют турнирную таблицу лиги.

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