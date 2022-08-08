Источник: Газинский тренируется с «Краснодаром-2»
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Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский тренируется со второй командой «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Газинский в команде исключительно набирает форму. На данный момент игрок не планирует возвращаться в основу «Краснодара».
Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывается в национальную команду России.
«Краснодар» набрал 50 очков в 30 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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