Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кухарчук: у «Химок» классный результат на старте сезона. Всё сложилось

Кухарчук: у «Химок» классный результат на старте сезона. Всё сложилось
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высоко оценил результаты команды на стартовом отрезке сезона.

«Как себя чувствую? У меня всё хорошо. На поле вышел — уже хорошо. Конечно, на старте сезона результат классный. Всё в совокупности: эмоции, атмосфера в команде, работа на тренировках, сборы. Нет чего-то одного, всё сложилось вместе. Плюс тренерский штаб у нас очень квалифицированный. Особенно Попов (смеётся)», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В матче 4-го тура команда Сергея Юрана обыграла московское «Торпедо» (3:1), которое с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

Неожиданный расклад в РПЛ. «Зенита» нет даже в первой тройке! Неожиданный расклад в РПЛ. «Зенита» нет даже в первой тройке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022