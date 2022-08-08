Кухарчук: у «Химок» классный результат на старте сезона. Всё сложилось

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высоко оценил результаты команды на стартовом отрезке сезона.
«Как себя чувствую? У меня всё хорошо. На поле вышел — уже хорошо. Конечно, на старте сезона результат классный. Всё в совокупности: эмоции, атмосфера в команде, работа на тренировках, сборы. Нет чего-то одного, всё сложилось вместе. Плюс тренерский штаб у нас очень квалифицированный. Особенно Попов (смеётся)», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В матче 4-го тура команда Сергея Юрана обыграла московское «Торпедо» (3:1), которое с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
- 8 августа 2022
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