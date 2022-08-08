Видеообзор разгромной победы «Бари» над «Вероной» в Кубке Италии

В матче 1/32 финала Кубка Италии «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» принимала «Бари». Встреча закончилась в пользу гостей с разгромным счётом 4:1.

«Бари» разгромил «Верону» в розыгрыше Кубка Италии

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Счёт в матче открыла «Верона» – на 16-й минуте встречи гол забил Кевин Ласанья. На 30-й минуте гости сравняли счёт благодаря мячу Майкла Фолоруншо, а на 44-й вышли вперёд – отличился итальянский форвард Валид Чеддира.

Во втором тайме «Бари» укрепил своё преимущество: на 53-й минуте Чеддира забил свой второй мяч во встрече. На 69-й хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Марко Фараони. Гости воспользовались численным большинством, и на 78-й минуте Валид Чеддира оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного – 4:1.

Таким образом, «Бари» вышел в 1/16 финала Кубка Италии, где встретится с «Пармой». Действующим победителем турнира является миланский «Интер».