Виктору Мозесу потребуется операция. Он не сможет играть шесть месяцев

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес пропустит из-за повреждения около шести месяцев. Нигерийскому футболисту потребуется операция на ахилловом сухожилии.

«Виктор Мозес, который получил травму в матче 4-го тура РПЛ в Екатеринбурге, прошёл медицинское обследование. У нигерийца диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит перенести операцию. На восстановление от травмы потребуется около шести месяцев. Желаем Виктору скорейшего возвращения на поле!» — сообщает официальный сайт «Спартака».

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже в «Спартаке» заявили, что в случае серьёзной травмы клуб не намерен искать замену Мозесу — ставка будет сделана на Михаила Игнатова.