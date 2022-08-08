Черевченко: работа в «Урале»? Почему бы и нет?

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопрос о возможной работе в «Урале». Специалист также рассказал о других вариантах продолжения карьеры.
«Рассматриваю ли возможность работы в «Урале»? Почему бы и нет? По поводу вариантов из-за границы – один клуб из СНГ, а другой из дальнего зарубежья», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.
Напомним, «Урал» замыкает турнирную таблицу РПЛ, потерпев четыре поражения кряду на старте чемпионата России – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2). Из-за плохих результатов клуб отправил в отставку Игоря Шалимова.
Черевченко возглавлял «Химки» несколько раз. В последний раз специалист покинул пост главного тренера подмосковной команды 22 февраля 2022 года. Специалист занимал эту должность с ноября 2021 года.
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