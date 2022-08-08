Червиченко назвал своего возможного кандидата на смену Шалимову в «Урале»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предложил 47-летнего российского специалиста Игоря Черевченко в качестве возможного сменщика Игоря Шалимова на посту главного тренера «Урала».

«Урал» и в прошлом сезоне чудом спасся. Если руководителям и хозяевам «Урала» нравится заниматься мазохизмом, они могут продолжать работать с этим специалистом. Но мне кажется, что специалистов уровня Шалимова много в нашем футболе. Раз у него не получается, можно попробовать кого‑то другого. Чем, например, Черевченко хуже? Сейчас он сидит без дела, хотя отличный тренер, он отлично проявил себя в «Химках».

Тяготы жизни — это проблемы того, на кого они приходятся. Хочешь поменять ситуацию, ну, сделай какие‑то выводы, шаги. Если «Урал» всё устраивает, ну, пожалуйста, оставайтесь с тем, что у вас есть», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, потерпев четыре поражения кряду на старте чемпионата России – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).