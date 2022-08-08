Роман Денисов забил гол через себя в матче «Нефтехимика» с «Рубином»
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В матче 4-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 нижнекамский «Нефтехимик» принимал на своём поле казанский «Рубин» (2:2). Полузащитник хозяев Роман Денисов забил первый мяч своей команды в татарском дерби эффектным голом через себя.
Ролик можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Также голами в этой встрече отметились Виталий Лисакович, Джоэль Фамейе («Рубин»), Павел Котов («Нефтехимик»). Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик», её обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.
После четырёх туров «Рубин» и «Нефтехимик» набрали по пять очков и занимают в Первой лиге девятое и 10-е места соответственно.
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