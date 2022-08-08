«Химки» могут расторгнуть контракт с главным тренером Сергеем Юраном

Главный тренер «Химок» Сергей Юран может покинуть свой пост, сообщает «РБ Спорт». Ожидается, что контракт между сторонами может быть расторгнут в ближайшее время.

Напомним, действующее соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидерами соревнований являются московские клубы ЦСКА (10) и «Спартак» (10). Действующий чемпион страны — «Зенит».