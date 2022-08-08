Писарев — основной кандидат на пост главного тренера «Химок» в случае ухода Юрана
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53-летний специалист Николай Писарев — главный кандидат на пост главного тренера подмосковных «Химок», если нынешний главный тренер команды Сергей Юран покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Юран в ближайшее время может покинуть «Химки» по решению клуба. Писарев — главный кандидат», — добавил собеседник «Чемпионата».
Юран до этого уже дважды работал в «Химках» (2008 и 2020 годы), оба раза был уволен. В третий раз он возглавил команду в феврале этого года, при нём красно-чёрные сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге. Писарев в данный момент входит в тренерский штаб сборной России.
После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице.
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