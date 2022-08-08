Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе форварда Антони Модеста из «Кёльна»

Нападающий «Кёльна» Антони Модест перешёл в дортмундскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. 34-летний французский футболист прошёл медицинский осмотр и заключил контракт, рассчитанный до июня 2023 года.
«Проанализировав выступления в прошлом сезоне, мы приняли сознательное решение подписать более классического нападающего. На фоне болезни Себастьена Аллера мы смогли в короткие сроки договориться с Модестом — это радует. Это опытный профессионал, который хорошо знает Бундеслигу. Думаю, он сможет взять на себя ту роль, в которой его видит наш главный тренер», — отметил спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастян Кель.
В минувшем сезоне Модест забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах чемпионата Германии. Также на его счету три точных удара в трёх играх Кубка страны.
- 8 августа 2022
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