Бибрас Натхо назвал клубы, которые навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство

34-летний израильский полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, известный по выступлениям в чемпионате России за казанский «Рубин» и московский ЦСКА, высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Считаю, в этом сезоне конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составят три команды: «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Да, питерцы — фавориты, но РПЛ — очень непредсказуемая лига. Всё может сложится для «Зенита» иначе, и гегемония прервётся», — приводит слова Натхо Sport24.
Напомним, сейчас ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице чемпионата России — на счету обеих команд по 10 очков после четырёх туров. «Зенит» (8) — на четвёртом месте, а «Динамо» (8) замыкает пятёрку сильнейших.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
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