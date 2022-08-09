Источник: Пике аннулирует свой новый контракт с «Барселоной», клуб сможет заявить новичков

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил клубу, что аннулирует свой новый контракт, который был подписан во времена президента Хосепа Бартомеу. Об этом сообщает CatalunyaRadio. Нынешнее руководство сине-гранатовых cчитает, что соглашения с четырьмя футболистами в октябре 2020 года были подписаны с нарушением.
Сообщалось, что речь идёт о Пике, Клемане Лангле, Марке-Андре тер Штегене и Френки де Йонге. Все они, за исключением Пике, осенью 2020-го подписали новые контракты с «Барселоной» с уменьшением зарплаты на ближайшие несколько сезонов. Было обговорено, что футболисты будут постепенно получать больше, чем по старому контракту, в следующие сезоны. Нынешнее руководство «Барселоны» считает, что контракты были заключены с нарушением законодательства, и просит игроков вернуться на прежние условия.
35-летний Пике готов аннулировать свой контракт и подписать новый на существенно меньшую зарплату. Этот шаг, а также активация четвёртого экономического рычага, позволит «Барселоне» заявить всех новичков.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
- 9 августа 2022
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
08:30
-
08:23
-
08:06
-
07:39
-
07:26
-
07:24
-
07:18
-
07:12
-
06:57
-
06:52
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:27
-
06:22
-
06:15
-
06:14
-
06:07
-
05:57
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
05:01
-
04:50
-
04:46
-
04:33