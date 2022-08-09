Источник: Пике аннулирует свой новый контракт с «Барселоной», клуб сможет заявить новичков

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил клубу, что аннулирует свой новый контракт, который был подписан во времена президента Хосепа Бартомеу. Об этом сообщает CatalunyaRadio. Нынешнее руководство сине-гранатовых cчитает, что соглашения с четырьмя футболистами в октябре 2020 года были подписаны с нарушением.

Сообщалось, что речь идёт о Пике, Клемане Лангле, Марке-Андре тер Штегене и Френки де Йонге. Все они, за исключением Пике, осенью 2020-го подписали новые контракты с «Барселоной» с уменьшением зарплаты на ближайшие несколько сезонов. Было обговорено, что футболисты будут постепенно получать больше, чем по старому контракту, в следующие сезоны. Нынешнее руководство «Барселоны» считает, что контракты были заключены с нарушением законодательства, и просит игроков вернуться на прежние условия.

35-летний Пике готов аннулировать свой контракт и подписать новый на существенно меньшую зарплату. Этот шаг, а также активация четвёртого экономического рычага, позволит «Барселоне» заявить всех новичков.

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