Бышовец оценил кандидатуру Писарева на пост главного тренера «Химок»

Тренер Анатолий Бышовец оценил возможное назначение Николая Писарева на пост наставника подмосковных «Химок».

«Человеческие и профессиональные качества Писарева, его работа с молодёжной командой оставляли очень хорошие впечатления. Я часто бывал на тренировках. Думаю, по профессиональным качествам он отвечает требованиям», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

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