«У нас любят на грабли наступать». Широков — о возможном возвращении Гончаренко в «Урал»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал слухи о возможном возвращении тренера Виктора Гончаренко в «Урал».
«Гончаренко сватают в «Урал»? Он уже там был, но недолго. Посмотрим. У нас любят на грабли наступать. «Урал» в том числе. Но всё возможно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Гочаренко уже работал в «Урале» в 2015 году. Ранее «Чемпионат» сообщал, что специалист является одним из кандидатов на пост тренера «Торпедо».
Последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку. ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.
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