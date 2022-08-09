Игрок «Химок» Мирзов: об отставке Юрана нам не объявляли

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что команде пока не объявляли об отставке главного тренера Сергея Юрана. Игрок отметил, что сегодня у подмосковной команды выходной.

«У «Химок» сегодня выходной, об отставке Юрана нам не объявляли. Удивлён ли я? Я же пока не знаю этого точно, нам никто ничего не говорил, поэтому никаких комментариев дать не могу.

Заявление Терюшкова я тоже ещё не читал, не знаю. У нас два выходных, ничего не могу сказать пока на этот счёт», — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Напомним, действующее соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

Накануне в СМИ появилась информация об отставке Юрана. Позже эти сведения в телеэфире подтвердил Роман Терюшков.