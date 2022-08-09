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Агент Эктора Бельерина провёл переговоры с «Арсеналом» о расторжении контракта

Агент Эктора Бельерина провёл переговоры с «Арсеналом» о расторжении контракта
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Агент защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина сегодня, 9 августа, провёл переговоры о расторжении контракта с английским клубом. Испанский футболист хочет вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Действующий контракт 27-летнего Бельерина с «Арсеналом» истекает в 2023 году. Защитник оказался в английской команде в 2011 году, перейдя из академии «Барселоны». В 239 матчах за команду защитник забил девять голов и отдал 29 результативных передач.

«Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/2022 защитник сыграл 32 матча за испанцев и отдал пять голевых передач.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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