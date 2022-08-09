«МЮ» нацелился на полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич стал главной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает британское издание Manchester Evening News, «красные дьяволы» готовы отдать за сербского футболиста сумму в размере € 68 млн.
После неудачи с трансфером Френки де Йонга из «Барселоны», манкунианцы решили переключиться на звездного игрока «орлов». Журналисты уточняют, что «Манчестер Юнайтед» присматривался к Милинковичу-Савичу ещё в 2018 году, но тогда отказался платить требуемые «»Лацио» € 100 млн. Действующий контракт 27-летнего серба истекает в июне 2024 года.
В прошлом сезоне итальянской Серии А Сергей Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 37 игр, в которых забил одиннадцать голов и отдал столько же голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
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