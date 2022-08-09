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Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом клуба после вылета из Кубка Италии

Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом клуба после вылета из Кубка Италии
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Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди вступил в перепалку с болельщиком своей команды после поражения в матче первого раунда Кубка Италии сезона-2022/2023 с «Моденой».

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Альберто Бралья» в Модене, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Берарди отметился реализованным пенальти в этом матче, однако это не спасло «Сассуоло» от вылета из турнира. После игры один из фанатов «Сассуоло» выразил своё недовольство по поводу невыразительной игры команды и вылета от клуба из Серии В. Берарди не смог справиться с эмоциями и вступил в перепалку с фанатом. Хавбек попытался оказать физическое воздействие на болельщика, но его остановили. Позже Берарди принёс извинения фанату «Сассуоло».

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