Сенсационная победа «Модены» над «Сассуоло» — в видеообзоре матча 1/32 финала Кубка Италии

8 августа в матче 1/32 финала Кубка Италии сезона-2022/2023 команда Серии В «Модена» принимала на своём поле представителя Серии А «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Альберто Бралья» и завершилась победой «Модены» со счётом 3:2.
«Сассуоло» сенсационно уступил «Модене» в Кубке Италии
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Хозяева открыли счёт уже на 11-й минуте матча. На 30-й минуте «Модена» удвоила своё преимущество. Затем игрок «Сассуоло» Доменико Берарди отыграл один мяч, реализовав пенальти. Но на 52-й минуте «Модена» ответила своим третьим голом. В концовке матча «Сассуоло» отыграл один мяч, но игра завершилась неожиданной победой команды из Серии В со счётом 3:2.
Таким образом, «Модена» вышла в следующий раунд Кубка Италии, где сыграет с «Кремонезе».
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