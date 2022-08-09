«Тоттенхэм» вышел на связь с Мемфисом Депаем

Представители лондонского «Тоттенхэма» вышли на связь с голландским нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, ссылаясь на испанского инсайдера Жерара Ромеро, специализирующегося на новостях по сине-гранатовым.
При этом одним из главных претендентов на голландского футболиста в данный момент является туринский «Ювентус», о котором источники сообщали ранее. Одной из причин возможного ухода Депая из «Барселоны» является трансфер польского нападающего Роберта Левандовского, этим летом перешедшего из «Баварии» за сумму около € 50 млн.
Напомним, Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому
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